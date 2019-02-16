شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 16 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تقرير روسى يحسم أزمة تعديل عقد كهربا فى الزمالك، حسام عاشور يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل.. وتجهيز 4 لاعبين، وأجيرى يُعيد أحمد الشناوى للمنتخب أمام نسور نيجيريا .

كشف مصدر مطلع بالزمالك حجم إصابة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق والذى يغيب عن مباراة إنبى، المقرر لها غدا الأحد على ملعب بتروسبورت، فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإيقاف.

تسود حالة من الترقب داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى انتظارا للعقوبات المالية المنتظر توقيعها على الدراويش من الاتحاد الأفريقى الكاف، بسبب أحداث مباراة الأفريقى التونسى، لاسيما بعد قبول تظلم الإسماعيلى وعودته لمنافسات دورى الأبطال الأفريقى مرة أخرى.

أدى حسام عاشور لاعب الأهلي تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربى التى تقام مساء اليوم، فى إطار مباريات الأسبوع 22 من بطولة الدورى الممتاز.

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على تدريب الفراعنة فى ملعب ستيفان كيشي استعدادًا لودية نيجيريا المقرر لها يوم 26 مارس المقبل.

ربطت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك، تعديل عقد محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض بتقرير تحليل الأداء الخاص باللاعب من الشركة الروسية المتعاقد معها النادى الأبيض هذا الموسم لتحليل أداء الفريق حيث وضعت إدارة قطاع الكرة بالقلعة البيضاء بعض الشروط أمام كهربا لتحقيقها من أجل زيادة المقابل المالى لعقده منها معدل تسجيل الأهداف وصناعة الفرص التهديفية لزملائه من أجل ضمه مع لاعبى الفئة الأولى بالقلعة البيضاء والذى يأتى على رأسهم من اللاعبين المحليين طارق حامد لاعب وسط الفريق.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني على ضم أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لمعسكر الفراعنة فى شهر مارس خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس بعد المستوي الجيد للحارس الفترة الأخيرة .

يفضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، استمرار محمود حمدى "الونش" فى قيادة الدفاع بجوار محمود علاء أمام إنبى، فى المباراة المقرر لها غدا الأحد، فى الجولة الـ22 بالدورى الممتاز.