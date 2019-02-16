هل يواصل زعيم الثغر رحلة المفاجآت بالبطولة العربية ويطيح بالهلال السعودى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الاتحاد السكندرى ضيفًا على الهلال السعودى فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت، بالعاصمة الرياض، فى ذهاب ربع نهائى كأس زايد للأندية الأبطال.

ويعد الاتحاد السكندرى الحصان الأسود للبطولة العربية، خاصة بعد إطاحته بالترجى التونسى حامل اللقب من دور الـ32، ثم نجح فى إقصاء الزمالك متصدر الدورى المصرى وأحد أقوى المرشحين للفوز بالبطولة من دور الـ16.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم إسناد مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الهلال السعودى أمام ضيفه الاتحاد السكندرى للجزائرى مصطفى غربال.

حقق الزعيم فوزًا مهمًا فى مشواره نحو الحفاظ على الصداراة على حساب القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات الجولة 20 من الدورى السعودى للمحترفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود، ويأتى الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذى يحتل المركز الثانى، فبعد مرور 20 جولة استطاع الفريق تحقيق الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى أربع وتلقى هزيمة واحدة.

ويقدم الاتحاد موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن فى الدورى المصري الممتاز، فبعد مرور 22 جولة استطاع الفريق السكندرى أن يبقى فى المنطقة الدافئة محتلا المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن سموحة صاحب المركز التاسع حاليًا فى جدول الترتيب، بعدما حقق الانتصار فى 5 مباريات وتعادل فى تسع وخسر فى 8 مواجهات.

لم يدخل مرمى نادى الهلال خلال مباريات البطولة العربية أى أهداف، بينما مُنى مرمى الاتحاد السكندرى بـ 5 أهداف فى 7 مباريات، حيث خاض الفريق المصرى البطولة من الأدوار التمهيدية.

فاز الهلال في كل مبارياته سواء داخل أو خارج الأرض وكانت أكبر نتيجة فاز بها على حساب نادي النفط العراقي بنتيجة 4-0، أما نادي الاتحاد السكندري ففاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر في لقاء وحيد كان أمام نادي الزمالك، وكان أكبر فوز لنادي الاتحاد على حساب نادي أساس تيليكوم من جيبوتي بنتيجة 8-0