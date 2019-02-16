شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وصعد الإنتاج الحربى للمربع الذهبى بالدورى عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ21 للدورى، ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.

وكان الإنتاج الحربى قد استعد للأهلى بمباراة ودية مع المقاولون العرب خسرها بهدفين مقابل هدف على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

يغيب عن صفوف الإنتاج الحربى فى مباراة الليلة الثنائى محمد رجب مهاجم الفريق الذى مازال يتعافى من إصابة جزع فى الرباط الخارجى للركبة، وأحمد دويدار مدافع الفريق الذى أجرى جراحة وتر أكيليس ويغيب لنهاية الموسم، بينما يستعيد الفريق جهود الثنائى موسى دياورا وعبد الرحمن فاروق فى ابعد انتهاء إيقافهم بداعى الحصول على الإنذار الثالث.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى كالتالى: "عامر عامر - أحمد شديد قناوى - محمود البدرى – وهاب انان - عبد الرحمن فاروق - محمود كابونجا - محمد مسعد - أحمد مجدى - غنام محمود - جيمس تيدى - وأحمد رؤوف".