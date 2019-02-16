شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تعلن نتيجة اختبارات الترقى والجدد 25 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، يوم 25 فبراير الجارى نتيجة اختبارات الترقى للحكام التى أجريت مؤخراً. وبدأت لجنة الحكام الرئيسية مؤخراً تصحيح أوراق الامتحانات التى أجرت للترقى من الدرجة الثالة إلى الثانية، ومن الثانية إلى الأولى، والجدد، قبل إعلان النتيجة يوم 25 فبراير الجارى، وفقا لرغبة عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة. يذكر أن لجنة الحكام تسعى لتوسيع قاعدة الحكام خلال الفترة المقبلة ومنح الفرصة للوجوه الجديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الحكام تعلن نتيجة اختبارات الترقى والجدد 25 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.