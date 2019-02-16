شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أيمن حفنى يضع جروس فى "خانة اليك" بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، فى مأزق يشبه "خانة اليك"، قبل مواجهة إنبى، المقرر لها غداً الأحد، فى الجولة الثانية والعشرين بالدورى الممتاز.

جروس أصبح فى حيرة من أمره بشأن إشراك أيمن حفنى من عدمه، خاصة بعد تراجع مستوى ثلاثى الخط الأمامى وتعرضهم لانتقادات عقب التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية فى المجموعة التى يتذيلها الأبيض بنقطة وحيدة ويتصدرها الفريق الجزائرى بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى بـ3 نقاط ويليه بترو أتلتيكو الأنجولى.

وتعرض جروس لانتقادات لعدم إشراك أيمن حفنى كبديل أمام نصر حسين داى، سواء من مرتضى منصور رئيس النادى الذى يرى أن اللاعب تعرض للظلم لعدم إشراكه، خاصة بعدما دفع به جروس بديلا أمام النجوم وخطف الفوز للفريق الأبيض بهدف فى الدورى الممتاز، ومازال المدرب السويسرى لم يحسم إمكانية إشراك حفنى فى التشكيل الأساسى من عدمه أمام الفريق البترولى بالدورى، خاصة أنه يرى أن أى تغيير فى التشكيل الأساسى قد يؤدى إلى تذبذب مستوى الفريق، خاصة بعد التراجع فى الكونفدرالية بالتعادل مع نصر حسين داى.

شارك أيمن حفنى مع الزمالك هذا الموسم فى 5 مباريات بمعدل 175 دقيقة، من بينهم مباراتين فى الدورى ومثلهما فى كأس مصر، ومباراة فى البطولة الغربية، أحرز هدفا، وصنع هدفين، جاءت مشاركات حفنى أمام بتروجت لمدة 69 دقيقة فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، ثم امام النجوم فى الجولة 21 من المسابقة لمدة 20 دقيقة وأحرز خلالها هدفا أما فى كأس مصر فقد شارك فى 13 دفيقة أمام سمنود فى دور الـ32 من المسابقة ثم أمام الإنتاج الحربي لمدة 45 دقيقة تسبب خلالهم فى هدفين الأبيض فيما شارك أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية لمدة 28 دقيقة.

ويعد معدل مشاركات حفنى مع الزمالك هذا الموسم غير مناسب لكونه أحد العناصر البارزة والرئيسية داخل الفريق بالسنوات الأخيرة، لذا حرص مرتضى منصور رئيس النادى على الحديث مع جروس حول ذلك الملف خلال جلسة المحاسبة التى جاءت عقب التعادل مع بطل الجزائر.