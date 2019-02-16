شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" يكشف سر بكاء مشجع محلاوى بسبب محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مشجع محلاوى من ذوى الاحتياجات الخاصة فى حالة بكاء هستيرى من أجل توصيل صوته للنجم المصرى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزى. ويكشف "سوبر كورة" سر بكاء المشجع المحلاوى بسبب محمد صلاح نجم المنتخب الأول ونادى ليفربول الإنجليزى. لمزيد من التفاصيل .. اضغط هنا....

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