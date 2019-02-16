شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج ..كل ما تريد معرفته عن مفاوضات الأهلى لتمديد عقد أجاي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التجديد للنيجيري جونيور أجاي مهاجم الاهلى هو التحدي الأخير الذى يواجه إدارة النادي الأهلى فى ملف تمديد عقود اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، وذلك بعد النجاح فى الحصول على توقيع كلاً من التونسي علي معلول وكريم نيدفيد وعمرو السولية.

ما هو عرض الأهلى لتمديد عقد أجاي ؟

عرض مسئولو الأهلى على النيجيري جونيور أجاي التمديد لمدة 4 مواسم، بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، ويعقد مسئولو الأهلى جلسات متتالية فى الوقت الحالى مع اللاعب لإقناعه بالتمديد مقابل 800 الف دولار فى الموسم الأول مع وجود زيادة سنوية قدرها 100 الف دولار.

ما هي طلبات جونيور أجاي لتجديد عقده مع الأهلى ؟

يتحفظ أجاي على فكرة التجديد لمدة طويلة رافضاً مد عقده لمدة أطول من موسمين، فى الوقت الذى يطلب الدولي النيجيري الحصول على مليون دولار فى الموسم الجديد، على أن يكون هناك زيادة سنوية فى راتبه قدرها 200 الف دولار أسوة بما حدث مع زميله على معلول.

ما قيمة راتب أجاي حالياً مع الأهلى

يحصل أجاي حالياً على 700 ألف دولار سنويا وهو يعد أغبى راتب للاعب فى الأهلى، قبل أن يتفوق عليه التونسي على معلول بعد تمديد عقده مؤخراً.

ما موقف جونيور أجاي من التجديد للأهلى ؟

يرحب جونيور أجاى بتمديد عقده مع الأهلى فى ظل ارتياحهما الشديد مع الفريق الأحمر، وتأقلمه الواضح مع زملائهم وارتباطه بجماهير الأهلى، ورغبته فى تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء، لكن فى نفس الوقت طلب تقديره بالشكل الذى يلائم عطائه للفريق الأحمر.

متى يعلن الأهلى عن تمديد عقد أجاي؟

لم يمدد جونيور أجاي عقده مع الأهلى حتى هذه اللحظة ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الساعات القادمة سيتم خلالها التوصل للاتفاق والإعلان عن تمديد عقد اللاعب بشكل رسمي.