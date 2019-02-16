شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز تظلماً خوفاً من العقوبة المالية للكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الترقب داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى انتظارا للعقوبات المالية المنتظر توقيعها على الدراويش من الاتحاد الأفريقى الكاف، بسبب أحداث مباراة الأفريقى التونسى، لاسيما بعد قبول تظلم الإسماعيلى وعودته لمنافسات دورى الأبطال الأفريقى مرة أخرى فى سابقة هى الأولى من نوعها، ويعتزم المجلس تقديم تظلم لتخفيف عقوبات الكاف فى حال توقيع عقوبات ضخمة، لاسيما فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى فى الآونة الأخيرة.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قرر إقصاء الإسماعيلى من دورى أبطال أفريقيا، على خلفية إلغاء مباراة الفريق مع الأفريقى التونسى بسبب الشغب الجماهيرى، قبل أن يعلن قبول التظلم ويعيد الدراويش لمنافسات البطولة.

وخاض الإسماعيلى مباراتين فى دورى أبطال أفريقيا، خسر فيهما أمام مازيمبى فى الكونغو بهدفين مقابل لا شىء، وأمام الأفريقى لإلغاء اللقاء بسبب عدم استكماله.