شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتدرب على استاد ستيفن كيشى قبل ودية نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على تدريب الفراعنة فى ملعب ستيفان كيشي استعدادًا لودية نيجيريا المقرر لها يوم 26 مارس المقبل.

واتفق إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، مع مسئولى الاتحاد النيجيرى على تدريب الفراعنة فى نفس الملعب الذي يستضيف المباراة الودية.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة النيجر الشهر المقبل فى الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى مصر.