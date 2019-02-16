شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لسنا فى معركة مع الأهلى.. وهذه تفاصيل جلسة الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه أول من دعا لنبذ التعصب بين جمهورى الأهلى والفريق الأبيض قطبى الكرة المصرية.

وأضاف رئيس الزمالك، أنه أول من دعا لنبذ التعصب بين جمهورى قطبى الكرة المصرية، مؤكداً أنه ليس فى معركة مع مسئولى الأهلى، سواء سيد عبد الحفيظ أو عدلى القيعى، وأن الجميع يد واحدة فى الرياضة المصرية قبل بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل.

وكشف مرتضى منصور، فى تصريحات لقناة المحور مع الإعلامى أحمد جمال، عن كواليس الجلسة الودية مع الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بحضور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب، والنائب إيهاب الخولى، قائلاً، "الوزير منحنا وعداً بإعادة مباريات الفرق الجماعية بالنادى الأبيض إلى مقر النادى خلال 24 ساعة، بعد قرار نقلها من قبل اللجنة الأولمبية، وهناك مناقشات حول قانونية الجمعية العمومية التى اتخذت اللجنة الأولمبية قرارا ببطلانها".