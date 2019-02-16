الإسماعيلى يطالب أبو جريشة بإنهاء ملف تمديد تعاقد متولى وبامبو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف مجلس إدارة الإسماعيلى على أبو جريشة، المستشار الرياضى للنادى، بسرعة إنهاء ملف تمديد تعاقد الثنائى محمود متولى وكريم بامبو، لاعبى الفريق الأصفر، بعدما فشلت كل الجهود فى إقناعهما بالاستمرار مع الدراويش، فى ظل رغبتهما فى خوض تجربة جديدة بداية من الصيف المقبل.
وينتهى عقد متولى مع النادى الإسماعيلى نهاية الموسم المقبل، فى حين ينتهى تعاقد كريم بامبو بنهاية الموسم الجارى.
على أبو جريشة عقد جلسة مع الثنائى فى الأيام الماضية لحسم ملف تجديد عقودهما مع قلعة الدراويش.
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