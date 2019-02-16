شكرا لقرائتكم خبر عن انتر ميلان ينتظر موقف نجم برشلونة تمهيدا للتعاقد معه والان مع التفاصيل

الاسعودية نيوز 365- ينتظر نادي انتر ميلان الإيطالي موقف الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة الأسباني تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، أن الانتر سيحاول التعاقد مع راكيتيتش، بدلا من التعاقد مع مواطنه لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، الذي حاول النيراتزوري الحصول على خدماته الموسم الماضي لينتقل إلى الدوري الإيطالي مع زميله السابق في الملكي رونالدو.

وتابعت، مع كبر سن مودريتش 33 عام وعدم قدرته على العطاء مستقبلا، يفضل الانتر التعاقد مع راكيتيتش الذي لم يحسم ملف تجديد تعاقده مع البارسا.

واتمت، راكيتيتش ينتهي عقده صيف عام 2020، لذلك سينتظر الانتر حتى الصيف المقبل، حتى ينخفض سعر اللاعب قبل أن يقوم بالتعاقد معه.