شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد يطالب باجتماع فورى مع لجنة الحكام والان مع التفاصيل

أكدّ رئيس نادي الاتحاد، لؤى هشام، اليوم السبت، أنّه طلب عقد اجتماع فوري مع رئيس لجنة الحكام هذا الأسبوع للإصرار على المحافظة على حقوق النادي.

وأشار هشام إلى أن الوضع لا يستحمل المجاملات ولا الاستمرار في إستفزاز جماهير نادي الاتحاد، وقال: "لا نريد أن نختفي خلف أخطاء التحكيم، ولكن لا نريد أن يعمل ضدنا أيضاً".

وأوضح ناظر، أنّ "هناك ثلاث حالات واضحة لنا جميعا تستحق أن يراجعها حكم الساحة"، مشيرا إلى عدم لفت نظره من قبل حكم تقنية "الفار" وأنّ تجاهلها تماما أمر مستفز وغير مقبول وغير معقول، كما أضاف: "القرار النهائي للحكم بس لماذا ما يراجعها؟

وتابع هشم: "سنستمر في حصد النقاط، وسنصل للأمان عاجلاً أم آجلاً، كل مباراة تعتبر مصيرية وكل نقطة تقربنا لخط الأمان، مشددا: "لابد أن نضع ثقلنا وثقتنا في الفريق إلى آخر لحظة كل لاعب في الفريق حريص على النتائج وكل لاعب أعطى وسيعطي كل ما لديه في هذه الفترة".