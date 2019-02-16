شكرا لقرائتكم خبر عن السومة يقود الأهلي أمام الوصل بكأس زايد للأندية الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الوصل الأماراتي، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال. وجاء التشكيل كالتالي. حراسة المرمى: العويس خط الدفاع: المولد، دياز، هندي، عبد الشافي خط الوسط: المقهوي، الموسي، المؤشر خط الهجوم:تفاريس، السومة، ستاتسيو ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة بعد الفترة السيئة التي عاشها الفترة الماضية وأخرها الخسارة أمام النصر 2 - 1 بالدوري السعودي. تأهل الأهلي لربع النهائي بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري، بينما صعد الوصل لنفس الدور بعد إقصاء الأهلي المصري.

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