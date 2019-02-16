شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى ليون: نريد الانتقام من برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - اعتذر جيان ميتشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي للاعبي ناديه عقب الهجوم عليهم نتيجة أدائهم الضعيف أمام جانجون في الدوري الفرنسي.

وقال أولاس فى تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "قد لايكون أداء الفريق جيدًا في الفترة الحالية ولكن هذا طبيعي لأن التركيز منصب على مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف أولاس: "الفوز على جانجون كان مهمًا بغض النظر عن الأداء لأن هذا سيجعلنا نقترب من نادي ليل ولكن مباراة الثلاثاء أمام برشلونة ستكون استثنائية لأننا نريد الانتقام من البارسا، تعادلنا معهم في فرنسا بهدف لكل فريق وخسرنا في إسبانيا بخماسية مقابل هدفين".

وسيواجه ليون نادي برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة ليون الفرنسية على أن تُقام مباراة العودة يوم 13 مارس في ملعب الكامب نو بإسبانيا.