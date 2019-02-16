شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري يدافع عن راموس وبيل قبل مواجهة جيرونا والان مع التفاصيل

الخليج 365- دافع الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عن نجمه سيرجيو راموس قائد الفريق بعد تعمد حصوله على الإنذار خلال مباراة أياكس بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "سيرجيو راموس قد أعطى التفسيرات حول ما حدث معه، وقال بكل وضوح انه لم يتعمد الحصول على البطاقة".

وتابع، "هل من العدل معاقبة لاعب لأنه فكر بالحصول على البطاقة؟ أنا لا ضع القوانين، ما قام به راموس لا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى توضيحات".

وأضاف الأرجنتيني، "ما حدث مع بيل تم تضخيمه بشكل مبالغ به، بينما ما حدث مع راموس كان بسبب سؤال خادع من احد الصحفيين بعد نهاية المباراة بسرعة".

واستطرد، "لا أفكر في التجديد، نحن نفكر في اليوم القادم فقط، لقد جددت منذ ثلاثة أشهر ولدي عقد حتى عام 2021".

كما أشاد سولاري بثنائي الفريق فينسوس جونيور واسينسيو قائلاً، "جونيور لايزال شاب صغير وهو يتطور في كل مباراة يلعب فيها والجميع في الفريق يساعده، سوف نعمل بهدوء من أجله، أنه رائع بالفعل ونحن هادئين".

وواصل، "ماركو أسينسيو يستطيع اللعب في أي مركز في المقدمة، سوف نقرر ماذا سوف نقوم به".

وعن مباراة الغد أمام جيرونا، " التقينا جيرونا مرات عدة في الأونة الاخيرة في كأس الملك و نعرف بعضنا جيداً، هم فريق قوي و يملك إمكانيات جيدة".

وشدد مدرب الملكي، "نحن بحالة جيدة جدا، إنها لحظة حافزة جدا في الموسم ونحن متحدون مع هدف واضح وهو الفوز".

وأتم سولاري حديثه بالتعليق عن منافسة برشلونة على صدارة الليجا، "علينا أن نركز فقط على مانقوم به وننتظر ما يفعله برشلونة، نريد الفوز في أي مباراة نلعبها وهذا مانركز به نحن".

يحتل ريال مدريد المركز الثاني على جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد جيرونا في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.