شكرا لقرائتكم خبر عن كوليبالي يصدم مانشستر يونايتد وتشيلسي والان مع التفاصيل
الخليج 365- وجه السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي صدمة كبيرة لكبار أندية القارة العجوز الذين يسعون للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.
وقال كوليبالي في مقابلة مع "راي سبورت"، سعيد لأن العديد من الفرق تتابعني وتريد التعاقد معي، لكنني أريد الثبات على هذا المستوى وأن أصل إلى أعلى وأفضل مستوى".
وتابع، لا أعرف ما إذا كنت أحد أفضل المدافعين في الوقت الحالي أم لا، أحاول دائما أن أقدم أفضل ما لدي، أريد أن استمر وأكبر مع نابولي، لدي حافز كبير للاستمرار هنا.
وكانت تشير بعض التقارير في الفترة الماضية إلى وجود رغبة كبيرة ومنافسة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي للحصول على خدمات المدافع السنغالي خلال الصيف القادم.
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