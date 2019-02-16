انت الان تتابع الخلافات مع ساري تدفع كانتي للرحيل عن تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

كشفت تقارير فرنسية، اليوم السبت، أن الدولي الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، يفكر في الرحيل عن البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والانتقال إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة أو ريال مدريد، حيث أكد موقع «le 10 sport» الفرنسي أن هناك أزمة بين كانتي ماوريسو ساري المدير الفني للفريق الإنجليزي، بسبب التغيير المتواصل في مراكز لعب الدولي الفرنسي. وذكر الموقع الفرنسي أن من المتوقع أن تتزايد حدة الخلاف بين نجولو كانتي وماوريسو ساري خاصة في ظل تردي نتائج البلوز في بطولة الدوري والسداسية الأخيرة التي تلقاها أمام السيتي.

وبحسب ما أكده الموقع الفرنسي «le 10 sport» بأنه في حالة استمرار الخلاف بين الفرنسي كانتي والإيطالي ماوريسو ساري المدير الفني للفريق مع سوء النتائج لتشيلسي قد يدفع اللاعب إلى الرحيل عن قلعة البلوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشهر يونيو. وأزال الموقع الفرنسي الستار عن الفرق التي تسعى