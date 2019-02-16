بيكر: اللاعب رقم 12 كلمة السر للفوز على بايرن ميونخ

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تحرير:محمد حسن صيام ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
كشف الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب السامبا البرازيلية، أن جماهير كتيبة الريدز ستكون عاملًا أساسيًا في تحقيق الانتصار على العملاق الألماني فريق بايرن ميونخ، في اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأكد الحارس البرازيلي في تصريحاته اليوم السبت، أنه من الصعب مواجهة فريق ليفربول، لأن الفريق قوي ومستقر ولكن جماهير الريدز هي اللاعب رقم 12 في الفريق.
وواصل بيكر تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو» المتخصصة في أخبار الريدز أنه يتذكر ما حدث في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام فريق روما الإيطالي، عندما كنت لاعبًا في صفوف فريق الذئاب كانت الأجواء رائعة ولا تصدق. وأضاف الدولي البرازيلي أنه يعشق الجماهير ويشعر بدفعة معنوية
وواصل بيكر تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو» المتخصصة في أخبار الريدز أنه يتذكر ما حدث في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام فريق روما الإيطالي، عندما كنت لاعبًا في صفوف فريق الذئاب كانت الأجواء رائعة ولا تصدق.
وأضاف الدولي البرازيلي أنه يعشق الجماهير ويشعر بدفعة معنوية بعد مؤازرة الجماهير في المدرجات للاعبين، مؤكدًا أن مواجهة ليفربول في وقت انضمامه لروما هي ما دفعته للانتقال إلى صفوف الريدز.
واختتم أليسون بيكر تصريحاته: "كلاعبين نحن نريد الفريق الذي يريدنا، فريق جيد مع مدرب جيد وجماهير عظيمة، وأنا أعتقد أن ليفربول ربما يمتلك أكبر جماهير حول العالم".
يذكر أن فريق بايرن ميونخ الألماني سيحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفربول في مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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