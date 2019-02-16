انت الان تتابع رحيل جوهرة بوروسيا دورتموند = 70 مليون إسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
حدَّد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، سعر نجمه، الذي يُصنف على أنَّه ضمن أفضل المواهب في العالم، وقالت صحيفة مترو البريطانية، اليوم السبت، إنَّ بوروسيا دورتموند حدد مبلغًا ضخما يقدر بـ70 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن موهبته الإنجليزية، جادون سانشو، الذي يُعدُّ من نجوم الدوري الألماني هذا الموسم مع متصدر البوندسليجا، ويحظى باهتمام عديد الأندية منها مانشستر يونايتد، ويعتقد اللاعب صاحب الـ18 عامًا أنَّه يحتاج إلى موسم آخر في الدوري الألماني من أجل مواصلة التطور، قبل العودة إلى البريميرليج.
ورحل سانشو عن مانشستر سيتي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني؛ حيث يمتلك النادي الإنجليزي شرطًا بحصوله على نسبة 15% من عقده إذا رحل اللاعب لأي فريق آخر. ويُعطي مانشستر يونايتد أولوية للتعاقد مع مدافع، وجناح أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تم طرح اسم سانشو، على المدرب النرويجي أولي جونار
ويُعطي مانشستر يونايتد أولوية للتعاقد مع مدافع، وجناح أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تم طرح اسم سانشو، على المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، الذي لم يُحسم مستقبله مع النادي سواء بالبقاء أو الرحيل بعد نهاية فترته المؤقتة كمدرب للشياطين الحمر.
وشهدت مباراة توتنهام هوتسبير الماضية، أول ظهور لسانشو مع دورتموند، على الملاعب الإنجليزية، ورفض جادون سانشو، رفع راية الاستسلام أمام توتنهام، رغم الخسارة الفادحة (0-3)، على ملعب ويمبلي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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