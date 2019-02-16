شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بكلية تربية رياضية قبل انطلاق بطولة البحر المتوسط لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل أبوزهرة، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بجولة تفقدية بالصالة المغطاة بكلية تربية رياضية، والتي ستستضيف بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين.

وشاهد «صبحي» بروفة حفل افتتاح بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين، والتي تقام خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٣ فبراير ٢٠١٩، كما تفقد وزير الشباب الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد

يذكر أن البطولة يشارك بها 12 منتخب هم: فرنسا وتركيا ومونتنيجرو وإيطاليا ورومانيا وتونس والمغرب والجزائر واليونان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

وتم تقسيم البطولة إلى مجموعتين، المجموعة الأولى بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية، والمجموعة الثانية بصالة كلية التربية الرياضية.