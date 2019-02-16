شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعلن جاهزية «كومان» لمواجهة ليفربول بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعرض جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني، الفرنسي كينجسلي كومان، لإصابة مقلقة في كاحله خلال مباراة فريقه ضد أوجسبورج، أمس الجمعة، في الدوري الألماني، مما أثار شكوكًا حول مشاركته في المواجهة المرتقبة ضد ليفربول الإنجليزي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وكتب الحساب الرسمي للنادي الألماني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «غادر كينجسلي كومان الملعب يوم أمس، ضد أوجسبورج في الدقيقة 90 من المباراة، وبعد كشف متعمق من قِبل الإدارة الطبية في بايرن ميونخ صباح يوم السبت، فإن اللاعب الفرنسي سيشارك في مباراة الذهاب من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا في ليفربول يوم الثلاثاء».
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