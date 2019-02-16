شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافي أساسياً مع الأهلي أمام الوصل في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الدولى المصرى محمد عبد الشافى على رأس تشكيل الأهلى الأساسى الذى يحل ضيفا على الوصل الإماراتى بملعب الأخير "زعيبل"، فى الثالثة والنصف مساء اليوم السبت، فى ذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وكان الوصل الإماراتى قد نجح فى الإطاحة بالأهلي المصري من دور الـ 16 بالبطولة، بعد التعادل 2-2 على ملعب برج العرب، والتعادل 1-1 فى الإمارات.

وتأهل الأهلي السعودي للدور ربع النهائي بعد اقصائه لفريق وفاق سطيف الجزائري.