بامبو وشيلونجو في تشكيل الدراويش أمام النجوم بقيادة الحضري

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جدة - عمرو شويل أعلن البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه بعد قليل لملاقاة النجوم لحساب الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى المحلى. وجاء التشكيل كالتالى … حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم خط الوسط الدفاعى .. محمود دونجا – محمود متولى خط الوسط الهجومى .. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. شيلونجو على مقاعد البدلاء ..محمد مجدى – ريتشارد بافور – عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق – يحيى زايد – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال. بينما أعلن الجهاز الفني لنادي النجوم بقيادة أحمد سامي تشكيل مباراة فريقه لمواجهة الإسماعيلى في الرابعة عصر اليوم، السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة ٢٢ من الدوري المصري الممتاز. ويضم تشكيل النجوم كلاً من.. عصام الحضري في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، أحمد أيمن في خط الدفاع ، محمود حليمو، عمرو السيسي، محمد همام، اسلام الفار، أيمن غباشي في خط الوسط، صلاح أمين في الهجوم.وعلى مقاعد البدلاء كلا من أحمد عبد الفتاح حارس مرمى، أحمد شرويدة، كوريه ديديه، توسين أومويلي، لاما كولين، أحمد ربيع، إسلام حازم.

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