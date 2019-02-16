شكرا لقرائتكم بيراميدز يطلب طاقم تحكيم أوروبى لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب نادى بيراميدز من اتحاد الكرة، تعيين طاقم حكم أوربى لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الجونة. وأكد مسئولو بيراميدز أنهم سيرسلون للجبلاية مبلغ 25 ألف دولار نظير استقدام الحكام الأوربيين، كما حدث من قبل فى مباراة سموحة الأخيرة بالدورى. يذكر أن بيراميدز طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام عرب واوربيين لكل مبارياته بالدورى. وكان بيراميدز قد تغلب على سموحة فى الجولة السابقة برباعية نظيفة، ليحتل المركز الثانى فى جدول التريب برصيد 45 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها حتى الآن.

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