شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم 16 / 2 / 2019 كلوب سعيد بعودة بروستر للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد فريق ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح إلى المران فى مقر التدريبات "ميلوود"، بعد انتهاء المعسكر الذى استمر لمدة 4 ايام فى مدينة مارابيا الإسبانية، وذلك قبل مواجهة بايرن ميونخ الألمانى المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "آنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

كلوب سعيد بعودة مهاجم ليفربول الشاب للتدريبات



اتخذ مهاجم ليفربول الشاب ريان بروستر خطوة مهمة في إعادة تأهيله من إصابة الكاحل في ماربيلا هذا الأسبوع، حيث انضم إلى تدريب الفريق الأول للمرة الأولى.

لم تمنع الإصابة، التي عانى منها في يناير 2018، من أن يشارك في تدريبات الفريق الأول في ميلوود، وعلى الرغم من ذلك، نشأت بينه وبين أليكس أوكسليد-تشامبرلين علاقة صداقة وثيقة حيث، يخضع الثنائي لعملية التعافي من الإصابة في وقت واحد.

كما أن وجود بروستر ضمن كتيبة الفريق الأول منحه فرصة للتطور على المستوى البدني، وفقاً لـ كلوب، الذي يشجعه التطور الأخير في حالة صاحب القميص رقم 24.

وقال المدير الفني: "إذا رأيته يركض، فهذا جيد، كل شيء يبدو كما كان قبل الإصابة، عندما يبدأ اللاعبون المصابون منذ فترة طويلة بالتدريب، غالباً ما يرون تغييرات طفيفة في حركاتهم، في البداية كان هذا هو الحال معه كذلك، ولكن الآن، هو جيد، والآن ستكون الخطوات أسرع بكثير، وقد انتهى الآن الجزء الأطول من إعادة التأهيل، وهذا يغير كل شيء، سيتمكن الان من العودة إلى الملعب والمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية، وهذا يغير كل شيء، خاصة بالنسبة لصبي صغير مثل ريان، تطور على المستويين الشخصي والجسدي، هو رجل لائق الآن، عندما أصيب، كان صبياً، كل شيء سيكون جيداً، مع قليل من الحظ، الذي تحتاجه دائمًا، سنحظى بالكثير من المرح معه".

طبيعة شخصية بروستر المرحة، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي فاز بكأس العالم تحت 17 عامًا مع إنجلترا، تجعله شخصًا محبوبًا من زملائه في الفريق، ومدربه وفريقه.

وقد ساعد هذا اندماجه داخل أجواء الفريق، على الرغم من ذلك، بتوجيه من أوكسليد-تشامبرلين.

وأضاف كلوب: "منذ اليوم الأول له معنا، ظهر كصبي واثق بنفسه بصورة طبيعية، كان عمره 17 عامًا عندما انضم إلينا وتحدث حينها كما لو كان في العشرين من عمره، بالطبع، مع إعادة تأهيل طويلة مع أوكس، لا يمكن أن يكون لديك من هو أفضل منه ليقود علاقتك في الفريق من لأنه مقرب جدا من الجميع، هذا ساعده كونهما صديقان هذا أمر جيد، لقد قضى فترة التأهيل معنا. لقد مر بضعة أيام فقط في دبي وربما يومين في أمريكا، وكل تدريباته في ميلوود، لذا، فمن المحتمل أنه يعرف كل الناس في ميلوود أفضل بكثير مما نعرف، لأنك في فترة إعادة التأهيل لديك أيام طويلة، تقضى ما يقارب من ثماني أو تسع ساعات. اللاعبون الأخرون لا يقضون تلك الفترة في التدريبات. هناك ضوء في نهاية النفق بالنسبة له وسيكون كل شيء جيد".



بروستر

روبرتسون يؤكد صعوبة مواجهة ليفربول ضد بايرن ميونخ



تحدث أندي روبرتسون الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح عن مباراة بايرن ميونخ الالماني المحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب "أنفيلد"، في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وقال أندي روبرتسون فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "يجب أن ندخل المباراة بكل قوة، إنهم فريق ممتاز ولطالما كانوا كذلك طوال الست أو السبع سنوات الأخيرة، لذلك نحن نعلم أن الاختبار سيكون صعبًا، ولكننا أيضًا نعلم أننا يمكننا أن نسبب المتاعب لأي فريق وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

أضاف لاعب ليفربول "أعتقد أن كل الفرق الجيدة تستغل أفضلية اللعب على أرضها، وهذا ما يجب أن نفعله نحن أيضًا، لقد قدمنا بطولة رائعة في دوري الأبطال الموسم الماضي، وأعتقد أن الأجواء الحماسية في آنفيلد كان لها دورًا كبيرًا في وصولنا إلى ما وصلنا إليه، الجميع يعلمون كيف تكون المباريات المسائية هنا رائعة، خاصة في دوري الأبطال هنا، الجماهير تحمّس اللاعبين واللاعبون كذلك يحمّسون الجماهير، فنحن من نعطيهم الأداء الذي يشجعوننا من أجله، وجودهم خلفنا وتشجيعهم المستمر لنا يعطينا أفضلية في أية مباراة نلعبها هنا، وآمل أن يتكرر الأمر ضد بايرن ميونخ، هكذا يجب أن تكون الجماهير وهكذا يجب أن تستغل الفرق المؤازرة الجماهيرية لها".