شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم السبت 16 / 2 / 2019 ليو صاحب أفضل معدل تهديفي بالليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النجم الارجنتينى ليونيل ميسي لقيادة برشلونة فى المواجهة أمام بلد الوليد، المقرر لها فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم السبت على ملعب "كامب نو" فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى.

ميسي صاحب أفضل معدل تهديفي بالليجا

يدخل ليونيل ميسي لقاء بلد الوليد اليوم فى الدورى الإسبانى، وهو يتصدر هدافى المسابقة برصيد 21 هدفا، بفارق 6 أهداف كاملة عن زميله فى البارسا لويس سواريز.

ويملك ميسي معدل تهديفي يبلغ هدف كل 81 دقيقة، أى بمعدل يزيد عن الهدف فى كل لقاء، ويليه فى الترتيب تشارليز دياز لاعب إيبار الذى سجل هذا الموسم 12 هدفاً، بمعدل هدف كل 86 دقيقة متفوقا على العديد من النجوم.

واحرز البرغوث الأرجنتينى 29 هدفا مع البارسا فى جميع البطولات هذا الموسم فى 29 مباراة شارك فيها، بالإضافة إلى صناعته 17 هدفا لزملائه، ليكون نجم "البيج فايف" دون منازع حتى الآن.

ميسي يدعم مستشفى لعلاج السرطان في الأرجنتين

قدمت مؤسسة ميسي، التي تديرها أسرة نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تبرعات مالية لمستشفى في "بوينوس أيرس"، متخصصة في علاج سرطان الأطفال، بهدف مساعدة المركز الطبي على تعزيز قنوات البحث في مجال أورام المخ لدى الأطفال.

وأوضح الطبيب المنسق للطب الدقيق في مستشفى "جاراهان" بالعاصمة الأرجنتينية، أن "التبرعات التي سيتلقاها المركز الطبي من مؤسسة ميسي ستكون خطوة كبيرة كي يتمكن المستشفى، بحلول نهاية العام الجاري، من تقديم علاج أكثر فاعلية وأقل سمية".

وهذا ما تقدمه بالفعل مستشفى سان جوان دي ديو بمدينة برشلونة الإسبانية (شمال شرق)، التي ستتعاون مع المركز الطبي الأرجنتيني لتطوير هذا النوع من العلاج.

من جانبه والد المهاجم الأرجنتيني ومدير المؤسسة التي تحمل اسم الأسرة، صرح خورخي ميسي: "يسعدنا مساعدة مستشفى جاراهان في مشروع بهذه الأهمية، لأننا نعلم ماذا يعني هذا لكل أطفال هذا البلد، سنواصل العمل والتعاون في الأبحاث لأن هذا هو المستقبل لصحة أفضل".

وتقدم مؤسسة ميسي التي تديرها أسرة اللاعب منذ عام 2007، مساهمات لتحسين أحوال الطفولة في الأرجنتين وفي كل أنحاء العالم في مجال الصحة والرياضة والتعليم.

وستمنح المؤسسة 100 ألف يورو لمستشفى "جاراهان" للمساهمة في تطوير سبل البحث في مجال أورام المخ، وكذلك طرق العلاج، وذلك بالتعاون مع مستشفى "سان جوان دي ديو" الإسبانية، التي تساهم بالفعل في عدة مشروعات مع المركز الطبي الأرجنتيني منذ عام 2006.

يشار إلى أنه يتم تشخيص مرض السرطان لدى عدد يتراوح بين ألف و300 وألف و400 طفل سنوياً في الأرجنتين، وتستقبل مستشفى غاراهان 500 حالة جديدة كل عام، بينها ما يقرب من 150 حالة إصابة بسرطان المخ..

يشار إلى أنه يتم تشخيص مرض السرطان لدى عدد يتراوح بين ألف و300 وألف و400 طفل سنوياً في الأرجنتين، وتستقبل مستشفى غاراهان 500 حالة جديدة كل عام، بينها ما يقرب من 150 حالة إصابة بسرطان المخ.