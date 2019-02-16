شكرا لقرائتكم صور..دموع وورود في جنازة سالا بالأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت مراسم جنازة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي توفي في تحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش الشهر الماضي، في مسقط رأسه بروجريسو السبت بحضور عائلته وسكان القرية وممثلي ناديي نانت وكارديف.

وكان جثمان سالا وصل إلى الأرجنتين على رحلة تجارية لشركة الخطوط الجوية البريطانية أمس الجمعة.

وشوهد وصول والد ووالدة سالا وشقيقته وبعض الأصدقاء قبل أن يلحق بهم محليون إلى مراسم التشييع التي حضرها أيضا المدير التنفيذي لنادي كارديف كين شوو والمدرب نيل وورنوك، في حين تمثل نانت بشخص الأمين العام لويك موران والمدافع نيكولا بالوا.



الاستعدادات للجنازة



الزهور من أجل سالا

السيارة التى أقلت جثة سالا

خالة سالا

سالا