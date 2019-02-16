الأطباء يمنحون كومان الضوء الأخضر لمواجهة ليفربول

اسماء السيد - منح الجهاز الطبي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، الجناح الفرنسي كينغسلي كومان الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة فريقه المرتقبة ضد ليفربول الإنكليزي الثلاثاء المقبل بعد خضوعه لفحوصات السبت أكدت عدم خطورة الاصابة التي تعرض لها في الكاحل.

وقال الموقع الرسمي للنادي البافاري على مدونة تويتر "انباء جيدة! منح الاطباء كينغسلي كومان الضوء الأخضر لمواجهة ليفربول الثلاثاء".

واضاف "بعد فحص معمق أجراه القطاع الطبي في بايرن ميونيخ صباح السبت، فان الخطر قد زال". وكان كومان تعرض لاصابة مقلقة في كاحله خلال مباراة فريقه ضد أوغسبورغ في الدوري الألماني الجمعة ورسمت علامة استفهام حول مشاركته في المباراة المرتقبة ضد ليفربول على ملعب انفيلد الاسبوع المقبل وجعلت مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش يعرب عن تشاؤمه بقوله بعد المباراة "إنه يعاني، إنها الأربطة مجددا. يتعين علينا انتظار نتائج الفحوصات (...)، بحسب الاطباء لا يبدو الأمر جيدا".

ويستطيع الفريق البافاري تنفس الصعداء لان كومان العائد الى الملاعب بعد اصابة ابعدته لحوالي اربعة اشهر، يعتبر ورقة رابحة في الفريق ويعول عليه مدربه كثيرا وقال في هذا الصدد "عندما يلعب نملك ديناميكية مختلفة. افتقدناه كثيرا عندما كان مصابا ولذا آمل في ان يتمكن من اللعب (ضد ليفربول)".

وسجل كومان هدفين في مرمى أوغسبورغ وكان صاحب تمريرة هدف الفوز الذي سجله زميله النمسوي دافيد ألابا في المباراة التي فاز بها فريقه بصعوبة 3-2 قبل ان يتعرض للاصابة في آواخرها.

وتعرض الجناح الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما لإصابتين متتاليتين في أربطة الكاحل، إحداهما في شباط/فبراير الماضي حرمته فرصة المشاركة مع منتخب بلاده المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018، والثانية في آب/أغسطس الماضي في المباراة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم، غاب بسببها حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي.

واثار كومان بلبلة عندما أعلن عن امكانية اعتزاله في حال تعرض لإصابة جديدة خطيرة لبرنامج "تيليفوت" الذي تبثه قناة "تي اف 1" الفرنسية آواخر العام الماضي. لكن مسؤولي بايرن ميونيخ وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه سارعوا الى حضه الى عدم الانجرار والتفكير بانهاء مسيرته في حين اعتبر المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالح حميدزيتش بان تصريحات كومان "عاطفية (...) انه محارب كبير وقد ناضل للعودة وقدم عملا رائعا. وسيكون في قمة جهوزيته مرة أخرى".

ونشأ كومان في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، وانضم الى يوفنتوس الإيطالي في عام 2014، قبل القدوم الى ميونيخ عام 2016.