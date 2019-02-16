مباراة كل النجوم: فليبدأ الاستعراض!

اسماء السيد - سيكون ملعب سبكتروم سنتر في مدينة تشارلوت الأميركية (ولاية كارولاينا الشمالية) مسرحا للنسخة الثامنة والستين من مباراة كل النجوم التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأحد وغالبا ما تكون حافلة بالاستعراض من قبل نخبة اللاعبين حيث لا يكترث أي من الفريقين بالدفاع.

ومنذ عام 2018، لم تعد مباراة كل النجوم تجمع أفضل اللاعبين في المنطقة الشرقية في مواجهة أفضل لاعبي المنطقة الغربية، وإنما أعطيت الحرية لقائدي الفريقين في الاختيار من ضمن اللاعبين الذين حصلوا على أكبر نسبة أصوات في الاقتراع الذي يشارك فيه الجمهور، الصحافة واللاعبون بالنسبة الى الأساسيين، ومدربو أندية دوري المحترفين بالنسبة الى اللاعبين الاحتياطيين.

وتم اختيار "الملك" جيمس ليبروس جيمس واليوناني يانيس انتيتوكونمبو كقائدين للفريقين بعد حصولهما على اكبر نسبة من الأصوات، وقد اختارا بالتعاقب قوائم اللاعبين: الـ 8 الأساسيين والـ 14 الاحتياطيين.

ويضم فريق أساسيي جيمس بقيادة مدرب دنفر ناغتس مايكل مالون بالاضافة اليه، كل من كيفن دورانت (ووريرز)، كايري إيرفينغ (سلتيكس)، كاوهي ليونارد (تورونتو رابتورز) وجيمس هاردن (روكتس)، اما ابرز الاحتياطيين فهم انطوني ديفيس نجم بيليكانز الذي يحوم الشك حول مشاركته، وراسل وستبروك (ثانرد) وكلاي طومسون (ووريرز) ودواين وايد (ميامي هيت).

واعتبر جيمس الذي ذهب في اجازة عائلية منذ الثلاثاء بعد خسارة فريقه امام اتلانتا هوكس قبل التوجه الى تشارلوت الاحد حيث سيخوض لقاءه الرقم 15 في هذا الحدث السنوي معادلا رقم نجم ليكرز السابق كوبي براينت، بان فترة الراحة التي تفصل عن مباراة كل النجوم "هي للاسترخاء والابتعاد قليلا عن كرة السلة لكي نستعيد الحيوية الذهنية والبدنية والعودة وكلنا تصميم على خوض البلاي اوف".

وعن مباراة كل النجوم قال جيمس "لقد اخترت افضل اللاعبين المتاحين امامي". مشددا على أن "الأمر سيكون ممتعا، إنها أكثر لحظات المرح في الموسم. أن تكون لاعبا في مباراة كل النجوم هو بحد ذاته متعة قبل كل شيء وفوق كل اعتبار".

-قوة ضاربة-

ويملك جيمس في فريقه قوة ضاربة تتمثل بجيمس هاردن الذي عادل رقم الاسطورة ويت تشامبيرلاين لثاني أطول سلسلة بتسجيل 30 نقطة على الأقل في 31 مباراة تواليا في اللقاء الذي خسره فريقه هيوستن روكتس أمام مينيوستا تمبروولفز 111-121.

كما عادل هاردن الذي سجل 40 نقطة على الأقل للمرة 22 هذا الموسم، رقم اللاعب الأسطوري مايكل جوردان العائد لموسم 1989-1990.

بالإضافة الى تواجد راسل وستبروك والذي عادل بدوره رقما قياسيا لتشامبرلاين بعد ان حقق للمرة العاشرة تواليا ال"تريبل دبل" خلال مباراة فريقه أوكلاهوما ثانر على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-111.

أما فريق أساسيي انتيتوكونمبو فيتألف بالاضافة اليه من كل من ستيفن كوري (ووريرز)، جويل إمبيد (سيكسرز)، بول جورج (ثاندر) وكيمبا ووكر (هورنتس). اما أبرز الاحتياطيين فهو الألماني المخضرم ديرك نوفيتسكي (مافريكس).

ويعتبر كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، اختصاصيا في الرميات الثلاثية وقد بات أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 200 رمية ثلاثية على الأقل في سبعة مواسم متتالية.

-تكريم نوفيتسكي ووايد-

وسيحظى نوفيتسكي (40 عاما) الذي يخوض اخر موسم له في الملاعب ونجم ميامي هيت دواين وايد (37 عاما) بتكريم خاص في هذه المباراة بعد قرار استثنائي من رابطة دوري المحترفين بمشاركتهما.

وقال مفوض البطولة ادم سيلفر ان هذا القرار جاء نظرا لمكانتهما في الدوري الاميركي للمحترفين على الرغم من عدم اختيارهمها وقال في هذا الصدد "انهما موهبتان رائعتان وساهما كثيرا في نمو كرة السلة في جميع انحاء العالم. مباراة كل النجوم التي تعتبر حدثا عالميا هي المكان المثالي لتحية هذين البطلين".

وكان فريق جيمس فاز بمباراة كل النجوم العام الماضي متفوقا على فريق ستيفن كوري 148-145.