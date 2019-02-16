محمد رشاد
أكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن هناك مبادرة سوف يتم تفعيلها في القريب العاجل، من أجل لم الشمل بين إدارتي الأهلي والزمالك.
وقال حسب الله، في تصريحات لقناة "المحور": "أشجع النادي الأهلي، لكن هناك ما هو أهم من الأهلي والزمالك، علم بلدنا مصر، كل الهيئات والمؤسسات الرياضية والأندية، الجميع يخدم مصلحة مصر، ولو هناك محاولات لبث الفتنة والتفرقة بين الجماهير، يجب أن نقف ونراجع أنفسنا من أجل مصر فقط لا غير".
وأضاف: "عندما نتحدث عن الأهلي والزمالك، نحن هنا نتحدث عن قلعتين وليس فقط أندية كرة قدم، الأهلي والزمالك هم شعب...
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان: مبادرة لـ ’’لم الشمل‘‘ بين الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.