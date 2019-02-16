مجموعات الكونفيدرالية.. الزمالك وساليتاس الأضعف.. جورماهيا أقوي هجومًا .. والتأهل متاح للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

سيطر التكافؤ على جميع مجموعات بطولة الكونفيدرالية، بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية، الأربعاء الماضى، حيث إن جميع الفريق تحافظ على حظوظها فى التأهل للنهائي.

ويتصدر نهضة البركان المغربي المجموعة الأولي، برصيد 4 نقاط وبنفس الرصيد يعتلي إينوجو رينجرز النيجيري المجموعة الثانية ونصر حسين داي المجموعة الرابعة، فيما تتساوى فريق المجموعة الثالثة، زيسكو يونايتد الزامبي ومواطنه نكانا وكوتوكو الغاني والهلال السوداني، ولكل منهم 3 نقاط.

وفشلت جميع الفريق فى تحقيق فوزين متتاليين؛ فأقصى ما وصل إليه المتصدر 4 نقاط فيما حقق كل فريق فى المجموعة الثالثة فوز وتلقى هزيمة فيما تأتي أربعة فرق (حسنية أغادير المغربي، ساليتاس البوركيني ،النجم الساحلي، الزمالك) فى المركز الأخير فى الحصول على النقاط ولكل منهم نقطة فقط.

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وجاء فريق جورماهيا الكيني، صاحب المركز الثاني فى المجموعة الرابعة، كأقوى هجوم بعد انتهاء الجولة الثانية، وسجل 5 أهداف فيما تتشارك خمسة فريق (الرجاء المغربي، أوثو دويو الكونغولي، إينوجو رينجرز، الصفاقسي، النجم الساحلي التونسين) فى أقوى الدفاعات حتى الآن وتلقي كل منها هدف.

ويشترك الزمالك وساليتاس البوركيني فى تذيل مجموعتهما وأيضاً فرق (-2) بين ما سجله كل فريق وما قبله وهو أسوأ معدل حتى الآن فى البطولة، فيما يأتي إينوجو رينجرز، كأفضل فريق من بين المتصدرين، وله فارق هدفين.