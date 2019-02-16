موجة غضب بين الحكام ضد عصام عبد الفتاح بسبب التعهدات

كتب - كريم عبد المحسن:

سيطرت حالة من الغضب على الحكام، نتيجة مطالبة لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح منهم، بتوقيع تعهدات بعدم العمل في الأكاديميات والأندية.

وأبدى الحكام غضبهم الشديد من طلب عبد الفتاح، كما طالبوه بزيادة

بدلاتهم المالية نظير عملهم بالتحكيم حتى يستطيعوا التفرغ وترك العمل في الأندية والأكاديميات، ورفض معظمهم توقيع التعهدات، في الوقت الذي تتمسك فيه اللجنة بتوقيع الحكامعليها.

والجدير بالذكر أن أزمة كبيرة نشبت مؤخرًا داخل منظومة التحكيم نتيجة إلغاء هدف حرس الحدود أمام الأهلي في الدوري عن طريق الحكم حسن السندبيسي وتبين بعد ذلك أنه يعمل في أكاديمية تحمل اسم "الأهلاوية ستارز"، مما دفع لجنة الحكام للمطالبة بتوقيع التعهدات.