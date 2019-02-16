موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت المباراة التي تجمع بين برشلونة وبلد الوليد علي ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني"الليجا".

ويسعي برشلونة لخطف الثلاث نقاط ليعزز صدارة، وينفرد بها أمام القطار القادم بقوة ريال مدريد صاحب المركز الثاني والفارق بينهما ستة نقاط، بينما يسعي بلد الوليد لحصد الثلاث

نقاط ليقفز لثلاث مراكز بدلاً من ليجانس صاحب المركز الحادي عشر.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

تنطلق مباراة برشلونة وبلد الوليد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت

القاهرة،

والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت

المملكة العربية السعودية

والساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت

أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة وبلد الوليد بشكل حصر عبر قناة بي إن سبورت HD 3 ، بتعليق حفيظ دراجي.

ويدخل برشلونة المباراة وهو متصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، بينما يحتل بلد الوليد المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

جدير بالذكر انتهت مباراة الدور الأول بين برشلونة وبلد الوليد بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.