صبحي يتفقد أماكن إقامة وإعاشة اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط ببورسعيد

د.أشرف صبحي وزير الرياضة (أرشيفية) كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم: تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه المهندس كامل أبو زهرة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد مقر إقامة اللجنة المنظمة والحكام قبيل انطلاق بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد مواليد 2002 والتي ستنطلق خلال الفترة من 17 الي 23 فبراير 2019 ببورسعيد.

قام الوزير بتفقد أماكن إقامة اللجنة المنظمة حيث شاهد صبحي غرف الإقامة وصالات الجمنازيوم وصالات الرياضة البدنية.

الجدير بالذكر أنه يشارك في

خلال الفترة من 17 الي 23 فبراير 2019 ببورسعيد.قام الوزير بتفقد أماكن إقامة اللجنة المنظمة حيث شاهد صبحي غرف الإقامة وصالات الجمنازيوم وصالات الرياضة البدنية.الجدير بالذكر أنه يشارك فيالبطولة 12 فريقا هم " فرنسا – تركيا – مونتنجرو – إيطاليا – رومانيا – تونس – المغرب – الجزائر – اليونان – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – مصر" والتي تم تقسيمها إلي مجموعتين المجموعة الأولي بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية والمجموعة الثانية بصالة كلية التربية الرياضية.

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