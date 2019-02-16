صور.. جماهير أحمد حجازي تهاجم محمد صلاح وتتهم الاتحاد الإنجليزي بالتحيز

محمد صلاح وأحمد حجازي في لقاء سابق

كتب - محمد ثروت:

لا يزال النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محط أنظار الكثير من المشجعين للأندية المنافسة، بعد تألقه للموسم الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليج.

وتعرض محمد صلاح للعديد من الانتقادات على خلفية "مزاعم" بادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلات جزاء لصالح فريقه، وهي الوقائع التي لم يتم فيها إدانة صلاح مطلقاً من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووصلت الانتقادات الموجهة لمحمد صلاح إلى دوري الدرجة الأولى

في إنجلترا، وبالتحديد في نادي وست بروميتش ألبيون، الذي يضم لاعباً مصرياً آخر هو الدولي أحمد حجازي. وقارنت جماهير وست بروميتش بين موقف الاتحاد الإنجليزي من محمد صلاح، وموقفه من لاعبها "دوايت جيل"، الذي سقط داخل منطقة الجزاء في المباراة الأخيرة للفريق أمام نونتغهام فورست، يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة دوايت جيل بالإيقاف

لمدة مباراتين، بتهمة إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء، وهو ما سيؤدي إلى غيابه عن مباراتي أستون فيلا وكوينز بارك رينجرز.

وقال أحد مشجعي وست بروميتش ألبيون، على موقع "تويتر"،: "لماذا يتعرض دوايت جيل لتلك العقوبة، بينما لا يقوم الاتحاد الإنجليزي بإصدار نفس العقوبة على محمد صلاح الذي يقوم بالسقوط كل أسبوع داخل المنطقة للحصول على ركلة جزاء غير صحيحة".

وأضاف مشجع آخر: "متى سينتهي الاتحاد الإنجليزي من التحقيق في وقائع محمد صلاح؟، هل سيحدث ذلك بعد نهاية الموسم". وتابع آخر: "إنه أمر مضحك أن يعاقب دوايت جيل، بينما يقوم محمد صلاح بالغطس طوال الموسم".