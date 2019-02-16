حسام عاشور يؤدي تدريبات منفردة في الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أدى حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء اليوم في اطار مباريات الأسبوع 22 من

بطولة الدوري الممتاز.

وقام عاشور، بالجري الخفيف حول الملعب، واداء جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي

يخضع له، عقب تعرضه لإصابة عضلية، والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وبدأ عاشور مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي نحو العودة من جديد للمشاركة الجماعية، وتجهيزه للمباريات الرسمية الفترة المقبلة.