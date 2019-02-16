أدى حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء اليوم في اطار مباريات الأسبوع 22 منبطولة الدوري الممتاز.
وقام عاشور، بالجري الخفيف حول الملعب، واداء جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي
وبدأ عاشور مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي نحو العودة من جديد للمشاركة الجماعية، وتجهيزه للمباريات الرسمية الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور يؤدي تدريبات منفردة في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.