رياضة | ملعب ستيفان كيشي يستضيف تدريبات منتخب مصر في نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب ستيفان كيشي يستضيف تدريبات منتخب مصر في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على تدريب الفراعنة، على ملعب ستيفان كيشي استعدادًا لودية نيجيريا المقرر لها يوم 26 مارس المقبل.

جاء ذلك بناءً على تقرير إيهاب لهيطة مدير المنتخب، والذي اتفق خلال زيارته الأخيرة إلى نيجيريا، مع مسئولي الاتحاد النيجيري، على تدريب الفراعنة في نفس الملعب الذي يستضيف المباراة الودية.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر الشهر المقبل، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة ليطولة كأس الأمم الإفريقية، بالقاهرة منتصف العام الجاري.