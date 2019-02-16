اونلاين | مشاهدة مباراة اهلي جدة والوصل بث مباشر يلا شوت اليوم 16-2-2019 في كاس زايد للاندية الابطال

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يحل فريق أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره الوصل الإماراتي في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 16-2-2019 في المباراة التي تقام بينهما اليوم لحساب ذهاب دور الـ8 لبطولة كأس زايد في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر اليوم السبت في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال في مباراة قوية يترقبها عشاق الكرة العربية نظرا لقوة الفريقين .

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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم

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موعد مباراة الأهلي والوصل والقنوات الناقلة

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