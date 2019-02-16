اونلاين | بث مباشر مباراة الوصل والأهلي كورة لايف.. مشاهدة مباراة الوصل والأهلي بث مباشر يلا شوت حصري |رابط مباشر الوصل والأهلي

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بث مباشر مباراة الوصل والأهلي كورة اون لاين – kora online ويحتل نادى الوصل المركز الحادى عشر فى ترتيب الدورى الإماراتى، و كورة لايف بث مباشر مباراة الوصل والأهلي – koora live كان الفريق قد خسر فى لقاء الجولة الماضية من فريق بنى ياس بنتيجة 2-1، كما يذكر أن الفريق قد أقصى النادى الأهلى بث مباشر مباراة الوصل والأهلي في الجول – filgoal من دور ال16 بعد التعادل معه بنتيجة 3-3 وكانت الأهداف لصالحه.

بث مباشر مباراة الوصل والأهلي اليوم

بث مباشر مباراة الوصل والأهلي كورة اون لاين – kora online يحل فريق أهلى جدة ضيفا على منافسه الوصل الإماراتى بذهاب ربع نهائى بطولة كأس زايد للأندية، ويأمل الإمبراطور السعودى فى تحقيق الفوز باللقاء المرتقب، بث مباشر مباراة الوصل والأهلي كول كورة – cool kora كما يسعى الفريق فى البحث عن ذاته وخطف انتصار خارج أرضه والعودة للاستعداد للقاء الحاسم، بث مباشر مباراة الوصل والأهلي في الجول – filgoal ويطمح الراقى فى نسيان الأحزان وتقديم مستوى فنى وبدنى يستعيد به بسمته.

بث مباشر مباراة الوصل والأهلي كول كورة – cool kora ويحتل فريق أهلى جدة حاليا المركز الثالث برصيد 36 بث مباشر مباراة الوصل والأهلي في الجول – filgoal ويمكن أن يفقده لصالح فريق الشباب، وكان قد خسر لقاء قمة الأسبوع الماضى على يد فريق النصر بنتيجة 2-1، بث مباشر مباراة الوصل والأهلي في الجول – filgoal وكان الفريق قد تخطى منافسه وفاق سطيف فى دور ال16 بنتيجة 2-1 فى مجموع المباراتين.

موعد مباراة الوصل وأهلى جدة

بث مباشر مباراة الوصل والأهلي هاي كورة – hihi2 تقام مباراة الوصل وأهلى جدة فى ذهاب ربع نهائى كأس زايد للأندية العربية يوم السبت 16/2/2019، وينطلق اللقاء فى الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، بث مباشر مباراة الوصل والأهلي البطولة – elbotola وفى الساعة الرابعة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت الدولي غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الوصل مع أهلى جدة

بث مباشر مباراة الوصل والأهلي هاي كورة – hihi2 تنقل قناة أبو ظبى الرياضية الناقل الرسمى والحصرى لمباريات بطولة كأس زايد بين فريقى الوصل مع أهلى جدة فى ربع النهائى، ويذاع استوديو تحليلى كبير خاص بث مباشر مباراة الوصل والأهلي البطولة – elbotola باللقاء للتعليق على أحداث المباراة وتحليل أهم ما جاء فى اللقاء فور الانتهاء.

رابط بث مباشر مباراة الوصل والأهلي

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تقرر في الإجتماع الفني لمباراة #الأهلي_الوصل بأن يرتدي النادي #الأهلي الطقم الأخضر الكامل فيما سيرتدي الفريق المستضيف الطقم الأصفر الكامل ..

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