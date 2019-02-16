اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والوصل البث المباشر عبرAbu Dhabi spيلا شوت الاهلي كورة ستار الاهلي كورة لايف الاهلي

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سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة نارية بين الوصل الإماراتي وأهلي جدة السعودي على ملعب زعبيل بمدينة دبي، على أن تكون مباراة الأهلي ضد الوصل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والوصل البث المباشر عبرAbu Dhabi spيلا شوت الاهلي كورة ستار الاهلي كورة لايف الاهليالأهلي ضد الوصل

تمكن فريق الأهلي السعودي من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعدما تمكن من إقصاء فريق نفط الوسط العراقي، بينما تمكن فريق الوصل الإماراتي من الوصول لنفس الدور بعدما تمكن من إقصاء فريق الأهلي المصري.

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وعلى المستوى المحلي خسر فريق الأهلي السعودي مباراته الأخيرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام فريق النصر بهدفين مقابل هدف وحيد للراقي، ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة.

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بينما يعيش فريق الوصل أوقاتًا صعبة على مستوى الدوري الإماراتي، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد “14” نقطة، وخسر أيضًا فريق الوصل مباراته الأخيرة أمام فريق بني ياس بهدفين مقابل هدف وحيد.

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ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي والوصل ندية كبيرة من كلًا منهما خصوصًا في ظل رغبة الفريقين في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويأمل لاعبي الفريقين في الخروج من سلسلة الهزائم على المستوى المحلي من خلال تحقيق الفوز في المواجهة العربية لمصالحة الجماهير الغاضبة.

موعد مباراة الأهلي ضد الوصل

من المتوقع أن يأتي موعد مباراة الوصل ضد الأهلي غدًا السبت الموافق 16-2-2018، على أن تنطلق مواجهة الأهلي والوصل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة والنصف مساًء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة والنصف مساًء بتوقيت مدينة دبي الإماراتية.

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القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي

يمكنكم متابعة مباراة الأهلي والوصل في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال بصفه حصريا من خلال قنوات أبو ظبي الرياضية و قنوات السعودية الرياضية، ويسبق مباراة الأهلي والوصل أستوديو تحليلي لتحليل الجوانب الفنية والوقوف على نقاط القوة والضعف لكلًا من الفريقين.

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التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد الوصل

من المتوقع أن يقوم المدير الفني للراقي، خورخي فوساتي، بالدفع بالتشكيلة الأساسية لفريق الأهلي ضد الوصل ، على أن تكون طريق لعب فريق الأهلي السعودي هي 4-3-1-2.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – باولو دياز– محمد آل فتيل – سعيد المولد

خط الوسط: خواردو– جوزيف دي سوزا– حسين المقهوي– عبد الرحمن غريب

جورج دجانيني: تافاريس سيميدو – عمر السومة

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بينما من المتوقع أن يقوم المدير الفني لفريق الوصل، لورينت ريجيكامب، باللعب بطريقة 4-3-3 أمام فريق الأهلي السعودي، على أن يدفع بجميع العناصر الأساسية في هذه المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي والوصل.

حراسة المرمى سلطان المندذري

خط الدفاع: فارس خليل – وحيد إسماعيل – أحمد عيسى – سالم العزيزي

خط الوسط: سيف السويدي – أحمد سالم – حميد عباس.

خط الهجوم: فينيسيوس دي ليما –كايوكانيدو– فابيو دي ليما