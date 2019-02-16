اونلاين | الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر abu Dhabi SPORT كأس زايد|ماتش اهلي جدة والوصل بث مباشر يلا شوت

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مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين كورة ستار كورة جول الاسطورة كورة اون لاين، ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباراة قوية وهامة من مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، حيث سيلتقي الوصل الإماراتي نظيره الأهلي السعودي، وذلك ضمن إطار ذهاب مباريات ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات المجانية الناقلة لها، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة الاهلي والوصل اونلاين.

مباراة الاهلي والوصل بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي والوصل بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق الاهلي السعودي والوصل لم يخوضه مباراة رسمية من قبل، يذكر أنهما تقابلا مرة واحدة في مباراة ودية، انتهت حينها بفوز الأهلي السعودي بنتيجة 2-1 وذلك في أغسطس 2009، وقد خاض الوصل مباراة ضد الاتحاد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على الأراضي السعودية، كما تعادل سلبياً في الإمارات وذلك في دور ال32، بعد ذلك تعادل الوصل إيجابياً مع الأهلي المصري بنتيجة 2-2، وفي الإمارات تعادل 1-1، أما عن فريق الأهلي السعودي فقد تغلب 0/2 و 0/3 على المحرق البحريني وذلك في دور الـ32، بعد ذلك تغلب 0/1 على فريق وفاق سطيف، قبل أن يتعادل إيجابياً 1-1 على أرض السعودية، يلا شوت مباراة الاهلي والوصل بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي والوصل

رابط مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر، ومن المقرر أن ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت المملكة السعودية والساعة الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة أبوظبي الرياضية HD 1، ببث اللقاء على شاشتها، مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر يوتيوب اون لاين.

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