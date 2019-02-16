اونلاين | بث مباشر أبوظبي لايف online بث مباشر مباراة الأهلي والوصل اليوم جودة عالية | لينك Abu Dhabi sport مجاني HD Yalla Shoot

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بث مباشر مباراة الأهلي والوصل

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موعد مباراة الوصل والأهلى

الأهلي والوصل بث مباشر كورة لايف تقام مباراة الوصل والأهلى السعودى في لقاء ذهاب دور ال8 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال يوم السبت 16/2/2019، الأهلي والوصل بث مباشر كورة لايف وتنطلق صافرة الحكم في الساعة 15:30 عصرا بتوقيت القاهرة، الأهلي والوصل بث مباشر كورة 2 داي وفي الساعة 16:30 بتوقيت السعودية الدولى، وفي تمام الساعة 13:30 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

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القنوات الناقلة للقاء الوصل مع الأهلى

الأهلي والوصل بث مباشر كورة 2 داي تنقل مباراة الوصل الإماراتى ضد الأهلى السعودى في ذهاب دور ال8 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأهلي والوصل بث مباشر كورة 2 داي على قناة أبو ظبى الرياضية الراعى الرسمى والناقل الحصر للمباريات، الأهلي والوصل بث مباشر البطولة كما يذاع استوديو تحليلى كبير يضم العديد من الأهلي والوصل بث مباشر البطولة المحللين للتعليق على أهم أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور انتهائها.

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كانت نتائج نادي الوصل في اخر 5 مباريات في جميع البطولات المشارك بها هى فوزه في 2 و تعادل 1 و هزم 2 سجل فيهم 6 أهداف و عليه 4 أهداف.

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