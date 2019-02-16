اونلاين | بث مباشر| مانشستر سيتي ونيوبورت| لايف | كورة ستار

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يلتقي نادي مانشستر سيتي ضد نظيره فريق نيوبورت كاونتي، اليوم السبت 16 فبراير في الساعة السابعة والنصف مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، والتي سوف يعلق على احداثها المعلق خالد الحدي.

وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : دانيلو - ستونز - اوتاميندي - زينتشينكو.

خط الوسط : جوندوجان - دي بروين - فودين - رياض محرز - ليروي ساني.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.

ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة فريق شالكة الألماني، يوم الأربعاء القادم في إطار منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.