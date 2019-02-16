اونلاين | يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم السبت 16/2/2019 كورة ستار لايف

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يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم السبت 16/2/2019 كورة ستار لايف

يستقبل ملعب زعبيل بنادي الوصل مباراة مرتقبة بين أهلي جدة السعودي المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد عبد الشافي ومضيفه الوصل الإماراتي عصر غد السبت في ذهاب ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم السبت 16/2/2019 كورة ستار لايف



بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الاهلي ضد الوصل في كاس زايد للاندية الابطال

خسر الراقي مباراته الأخيرة أمام فريق النصر بهدفين مقابل هدف فريد، في إطار منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه الخسارة ظل الفريق في المركز الثالث موقتًا برصيد 36، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الرابع الذي تبقى له مباراة أمام الوحدة في نفس الجولة، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم السبت 16/2/2019 كورة ستار لايف



يعيش فريق الوصل أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن في دوري الخليج العربي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق الظفرة صاحب المركز العاشر، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام بني ياس وانتهت بخسارة الفهود بهدفين مقابل هدف، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في إثنين وخسر في 9 مواجهات.

يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم السبت 16/2/2019 كورة ستار لايف



سيتواصل غياب المدافع الدولي معتز هوساوي أمام الوصل بداعي الإصابة، ولن يفتقد الراقي أي لاعب آخر بسسب الإصابة أو الإيقاف.

يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم السبت 16/2/2019 كورة ستار لايف



سيبدأ خورخي فوساتي بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للراقي، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، خواردو، دي سوزا، المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد الثنائي عمر السومة، دجانيني تفاريس.

يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم السبت 16/2/2019 كورة ستار لايف



التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - باولو دياز - محمد آل فتيل - سعيد المولد

خط الوسط: خواردو - جوزيف دي سوزا - حسين المقهوي - عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: دجانيني تفاريس - عمر السومة

لن يفتقد فريق الوصل أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وستكون كل الأوراق جاهزة أمام المدرب لورينت ريجيكامب لخوض هذه المباراة الصعبة.

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الاهلي ضد الوصل في كاس زايد للاندية الابطال

سيبدأ المدرب الروماني بنفس الطريقة التي يقود بها الفريق مبارياته، وكالمعتاد سيدفع بالثلاثي البرازيلي القوي فينيسيوس وكايو ودي ليما لقيادة هجوم الفهود في هذه المباراة.

تشكيل الوصل المتوقع:

حراسة المرمى: سلطان المندذري

خط الدفاع: فارس خليل - وحيد إسماعيل - أحمد عيسى - سالم العزيزي

خط الوسط: سيف السويدي - أحمد سالم - حميد عباس

خط الهجوم: فينيسيوس دي ليما - كايو كانيدو - فابيو دي ليما