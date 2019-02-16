شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعلن جاهزية كومان لمواجهة ليفربول والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني جاهزية الفرنسي كينجسلي كومان لاعب الفريق لمواجهة ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وغادر كومان ملعب مباراة البايرن أمام أوجسبورج بالأمس في الدقيقة 90، بعد تعرضه لإصابة لم يستطهع على أثرها استكمال اللقاء.

وخرج بعدها نيكو كوفيتش المدير الفني للفريق البافاري، يؤكد أن الإصابة ليست مطمئنة لتحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب أمام الريدز بدوري الأبطال.

لكن أكد النادي عبر موقعه الرسمي أن بعد خضوع اللاعب لاختبارات طبية، فأنه يستطيع المشاركة أمام ليفربول يوم الثلاثاء بشكل طبيعي.