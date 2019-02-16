شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الإيقاف يلاحق نجوم برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف فريق الكرة الأول بنادي برشلونة اليوم السبت ضيفه فريق بلد الوليد لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم ويتوجب الحذر على ثلاثة من نجوم الفريق خوفاً من الحصول على بطاقات صفراء.

ويتوجب على الكرواتي إيفان راكيتيش والفرنسي كليمنت لينجليت بالإضافة إلى التشيلي أرتورا فيدال اللعب بحذر وتجنب التعرض لعقوبة البطاقة الصفراء التي ستحمل الرقم ثلاثة وبالتالي الغياب عن مباراة إشبيلية القادمة في الجولة الخامسة والعشرين.

ويتوجب على إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق أن يطلب من لاعبيه التدخل بهدوء واللعب على الكرة وتجنب التعرض لأي نوع من أنواع الاستفزاز حتى لا يتأثر الفريق في صراعه على بطولة الدوري خاصةً بعد عودة الملكي ريال مدريد للمنافسة على اللقب من جديد وحسمه ديربي مدريد والحصول على المركز الثاني.

وكان برشلونة قدتعادل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد بهدف لكل فريق على ملعب الكامب نو في إنتظار لقاء الإياب لتحديد هوية الفريق المتأهل للمشهد الختامي وتنتظر رفقاء ليونيل ميسي مباراة قوية أمام ليون الفرنسي في دوري الأبطال.