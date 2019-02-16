شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يؤكد جاهزية كومان لموقعة ليفربول بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي بايرن ميونخ الالماني خبراً سعيداً قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح الثلاثاء المقبل بملعب "أنفيلد"، في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ذكر الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كينجسلي كومان لاعب الفريق البافاري اليوم، السبت، أظهرت عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيسر خلال مشاركته في مباراة أوجسبورج التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا" والتي إنتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة 3 – 2، بعد التحام مع كيفين دانسو، لاعب أوجسبورج.

وأضاف أن كومان سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة ليفربول الثلاثاء المقبل بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية