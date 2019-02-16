شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم السبت 16 / 2 / 2019 رقم مميز ينتظر بيكيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف برشلونة فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم السبت، نظيره بلد الوليد على ملعب "كامب نو" فى إطار الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى "الليجا".

بيكيه ينضم لأساطير برشلونة فى لقاء بلد الوليد



بات جيرارد بيكيه مدافع برشلونة قريبا من تحقيق رقم مميز خلال مواجهة البارسا أمام ضيفه بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الليجا.



ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أنه فى حال مشاركة بيكيه اليوم، سيرفع رصيد مبارياته فى الليجا بقميص البارسا لـ 300 مباراة، حيث خاض من قبل 299 مباراة، حقق خلالها البلوجرانا 226 انتصارًا، و50 تعادلاً، و23 خسارة.



وسجل بيكيه، خلال هذه المباريات 27 هدفًا، وتلقى 79 بطاقة صفراء، و6 بطاقات حمراء.

وسينضم بيكيه لقائمة لاعبي برشلونة الذين خاضوا 300 مباراة أو أكثر بقميص البارسا بالدورى الإسبانى وهم تشابى هيرنانديز (505 مباراة)، آندريس إنييستا (442 مباراة)، ليونيل ميسى (439 مباراة)، كارلوس بويول (392 مباراة)، ميجيلى (391 مباراة)، فيكتور فالديز (387 مباراة)، سيرجيو بوسكيتس (333 مباراة)، كارليس ريكساش (328 مباراة)، جييرمو آمور (311 مباراة)، وأندوني زوبيزاريتا (301 مباراة).



جيرارد بيكيه

برشلونة ينهى اتفاقه مع رابيو كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت عن اقتراب برشلونة من الإعلان عن ضم الفرنسى أدريان رابيو فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجارى .

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلاً عن تقارير فرنسية، أن برشلونة أنهى تفاصيل بنود التعاقد الشخصية مع رابيو، والراتب الذى سيحصل عليه قبل التوقيع الرسمى للاعب.

وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى أن باريس سان جيرمان لم يغلق الباب في وجه اللاعب، وإذا أراد رابيو تجديد عقده مع النادي، ستتم الاستجابة له سريعًا.

وابعد باريس سان جيرمان، رابيو، عن المشاركة في المباريات منذ ديسمبر الماضى، بسبب رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق.



أدريان رابيو

البطاقات الملونة تهدد ثلاثى برشلونة



ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ثلاثي برشلونة إيفان راكيتيتش، وكليمنت لينجليت، وأرتورو فيدال يواجه خطر الغياب عن المشاركة في المباراة القادمة بمسابقة الدوري الإسباني ضد اشبيلية بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" حال الحصول على البطاقة الصفراء في لقاء بلد الوليد اليوم.

وطالبت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة، الثلاثي إيفان راكيتيتش، وكليمنت لينجليت، وأرتورو فيدال بتوخي الحذر في مباراة اليوم وتجنب الحصول على البطاقة الصفراء خشية الايقاف أمام إشبيلية.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة متفوقاً بفارق 6 نقاط على ريال مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل بلد الوليد المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة.

ويدرك أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة ولاعبيه أن مواصلة إهدار النقاط للمباراة الثالثة على التوالي سيمنح الفرصة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد لتعزيز آماله في حصد لقب الدوري الإسباني قبل مواجهة جيرونا غداً الاحد بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسيكون برشلونة على موعد مع 4 مواجهات نارية عقب مباراة بلد الوليد اليوم، يستهلها الثلاثاء المقبل ضد ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل ضيفاً على إشبيلية بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وسيغادر برشلونة إلى العاصمة الإسبانية "مدريد" لمواجهة الريال يومي 27 فبراير الجاري والثاني من مارس القادم بملعب "سانتياجو برنابيو" ببطولتي الدوري الإسباني "الليجا" وكأس ملك إسبانيا.