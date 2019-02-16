شكرا لقرائتكم المصايب مبتخلصش.. رجم زوجة ايكاردى بالحجارة في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرضت واندا نارا زوجة ووكيلة الأرجنتينى ماورو ايكاردى مهاجم انتر ميلان الإيطالى لإعتداء من قبل أفراد مجهولين.

ذكر موقع "ميديا سات" الإيطالى أن سيارة واندا نارا تعرضت للرجم بالحجارة من قبل أشخاص مجهولين الهوية، و كان أطفال ايكاردى الصغار متواجدين أيضاً داخل السيارة، ولكن لم تكن هناك إصابات.

ويمر ايكاردى بفترة صعبة مع ناديه الإيطالى، حيث كان قد سحبت منه شارة القيادة فى انتر ميلان بسبب دخوله فى مفاوضات مع يوفنتوس للعب ضمن صفوفه الموسم المقبل، بالإضافة إلى استبعاده من المشاركة فى مواجهة رابيد فيينا النمساوى أول أمس الخميس فى ذهاب دور الـ 32 من الدورى الأوروبى، والتى انتهت بفوز الانتر بهدف.